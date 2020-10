Minister Verlinden: “Agenten moeten prioritair getest worden”

Vlaams Belang niet opgezet met “onderbe­lich­ting” van partij op VRT: “Dit is systemati­sche uitslui­ting”

21 oktober Vlaams Belang wordt onderbelicht op de VRT. Althans, dat beweert de partij zelf op basis van cijfers opgevraagd bij Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V). Vlaams Belang kwam dit jaar tot nu toe in geen enkel televisie- of radioprogramma aan bod dat geen nieuws of duiding bevat en is daar niet mee opgezet. “Vlaams Belang-kiezers betalen ook voor de VRT. Geen enkel argument kan deze systematische uitsluiting rechtvaardigen”, klinkt het scherp bij de partij.