Minister Vandenbroucke wil 'disability managers' inzetten om langdurig zieken aan de slag te helpen

Waals biotechbe­drijf Univer­cells verleidt George Soros

4:54 De Hongaars-Amerikaanse miljardair George Soros staat dicht bij een investering in het Waalse biotechbedrijf Univercells. Dat vernamen De Tijd en L'Echo. Bill Gates zit er al in het kapitaal. Univercells tankte twee maanden geleden al eens 50 miljoen euro bij. Daarvan kwam 15 miljoen van Adjuvant Capital, een fonds van Microsoft-oprichter Bill Gates, die in totaal al 45 miljoen in Univercells heeft gestoken.