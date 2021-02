Minister Vandenbroucke vraagt Sciensano om trendonderzoek naar lachgas: “Ik maak me zorgen”

Raadkamer buigt zich over doorverwij­zing verdachten aanslagen Parijs

15:11 De Brusselse raadkamer buigt zich dinsdag over het Belgische luik van het onderzoek naar de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Het federaal parket wil in het dossier 14 verdachten laten terechtstaan voor de correctionele rechtbank. De zitting van de raadkamer zal plaatsvinden op de Justitia-site, in de voormalige gebouwen van de NAVO in Haren. Indien nodig zullen de debatten verdergaan op 3 februari.