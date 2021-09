Minister Vandenbroucke: “Verplichte vaccinatie van zorgpersoneel tegen 2022"

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil dat er een verplichte vaccinatie komt van het zorgpersoneel. Dat heeft hij gezegd in het programma ‘De Cooke & Verhulst Show’. Het is mogelijk dat er nog voor 2022 een wet goedgekeurd wordt die dat mogelijk maakt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Ik begrijp dat iemand niet verplicht wil worden”, zegt Vandenbroucke in het programma ‘De Cooke & Verhulst Show’. “Ik zou wel willen dat iedereen gevaccineerd wordt. De weg om daar te geraken loopt niet over een algemene verplichting, maar ik zou wel dat resultaat willen zien. Dat gebeurt via overtuiging. Het hangt natuurlijk ook een beetje af over wie we het hebben.”

Vandenbroucke verduidelijkt dat er een verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel komt. “Ik vind dat je tegen iemand die in een woonzorgcentrum werkt met kwetsbare mensen of iemand die in een ziekenhuis werkt met patiënten die ook kwetsbaar kunnen zijn, moet kunnen zeggen: ‘Uw beroep zorgt ervoor dat je je moet laten vaccineren’.”

“Als je opgenomen wordt in een ziekenhuis of je vader of moeder gaat naar een zorgcentrum, dan wil je toch weten dat het er veilig is. Veiligheid betekent dat het personeel gevaccineerd is. Voor een ziekenhuis of een woonzorgcentrum is het meer een kwaliteitseis”, aldus Vandenbroucke.

De minister wil dat er voor 2022 een wet goedgekeurd wordt waardoor het zorgpersoneel zich verplicht moet laten vaccineren. “We hebben er veel overleg over gepleegd. Ook met de mensen die het personeel vertegenwoordigen. We hebben adviezen gekregen daarover. Er is een grote eensgezindheid dat er een algemene verplichting moet komen. Dat moet nu omgezet worden in wetgeving en dat vergt tijd”, besluit hij.

In het programma reageert Vandenbroucke ook over de heropening van de discotheken. Hij is hoopvol, maar voorzichtig. “Er is al veel mogelijk. Het virus heeft ons al dikwijls verrast. Komend weekend zetten we een enorme stap. De discotheken gaan open met de coronapas. Dat is een veilige manier. In de discotheken kunnen de mensen doen wat ze altijd al gedaan hebben: uit de bol gaan en plezier maken”, luidt het.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.