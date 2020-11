Minister Vandenbroucke roept op om vandaag niet te winkelen na grote drukte op zaterdag: “Doe het niet. Het is gevaarlijk”

Het was zaterdag koppen lopen in enkele grote winkelstraten in Antwerpen en Brussel, en ook ketens als Dreamland, Action en Ikea zagen ongezien lange wachtrijen voor hun deuren opduiken. Maandag gaat ons land voor de tweede keer in lockdown en dat vooruitzicht lokte blijkbaar nog snel een hele hoop kooplustigen. “Niet slim”, reageerden viroloog Marc Van Ranst en biostatisticus Geert Molenberghs. En ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) is die mening toegedaan. Hij roept iedereen dan ook op om vandaag thuis te blijven, als er onder meer in Antwerpen een koopzondag is. “Doe het niet. Het is gevaarlijk”, zegt hij.

Vandenbroucke liet bij VTM NIEUWS zijn afkeuring over de winkeldrukte van vandaag duidelijk blijken. “Dit is wat we dus echt niet graag zien", zei hij. “Zet 100 mensen samen en je mag zeker zijn dat er mensen tussen zitten die besmet zijn. Zelfs al hebben ze geen ziektesymptomen: ze zijn gevaarlijk voor anderen. Sommigen zullen namelijk wél heel ziek worden en in het ziekenhuis of op intensieve zorg terechtkomen als ze besmet worden.”

De minister drukt er ook op dat nog snel gaan winkelen voor de nieuwe coronamaatregelen van kracht worden, helemaal niet nodig is. “Er zullen nog winkels openblijven, zoals voedingswinkels en tuincentra. Bovendien krijgen alle winkels de mogelijkheid om online bestellen en afhalen te organiseren, voor als je echt iets nodig hebt. Je zal dus kunnen bestellen en afhalen bij eender welke winkel die dat wil organiseren.”

De koopzondag die onder meer in Antwerpen georganiseerd wordt, vindt hij geen goed idee. “Doe het niet als het niet echt nodig is. Het is gevaarlijk om met zulke grote groepen mensen rond te lopen. Kijk naar wat er gebeurt in de ziekenhuizen.”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) bracht bij VRT NWS een soortgelijke boodschap. “Als we nu allemaal nog snel-snel gaan winkelen, gaat ook het virus zich snel-snel verspreiden. Het is ook heel moeilijk de afweging te maken wat essentieel is en wat niet. Essentieel moeten we beschouwen als wat we dagdagelijks nodig hebben en echt niet kunnen uitstellen”, aldus de minister. Het ministerieel besluit is nog in de maak. “We gaan ervoor zorgen dat winkels die gelijke producten hebben, gelijk worden behandeld.”

De minister benadrukte ook dat de politie op het terrein aanwezig is. “Vandaag hebben we ook al ingrepen gezien op plaatsen waar wachtrijen te lang waren”, klonk het.

Van de eerste lockdown herinneren velen zich nog het asociale hamsteren van heel wat mensen, die zo zorgden voor lege rekken op het moment dat het zorgpersoneel even tijd had om te gaan winkelen. Dat fenomeen stak gisteren opnieuw de kop op, ook al had iedereen tijdens de eerste golf gezien dat hamsteren nergens voor nodig was. De enige reden waarom er toen soms van zeep, wc-papier of bloem tekorten waren in de supermarkten, was net die professionele hamsteraar.

Gek genoeg zijn we daar blijkbaar weer aanbeland. Vooral aan het IKEA-filiaal in Zaventem was het zaterdag ongezien druk. Er stonden honderden mensen voor de ingang. De meubelgigant verstrengde daarom de regels in de winkel om alles veilig te laten verlopen.

In de Brusselse Nieuwstraat was het intussen over de koppen lopen, net als op de Meir in Antwerpen. Beelden van winkelende mensen tonen een stevige drukte in de winkelstraten.

Onder meer in de regio van Aalst was er een stormloop op vooral speelgoedwinkels, omdat die niet open zullen zijn als de goede sint zijn zakken wil vullen. Zo vormde zich vanochtend al een rij met meer dan honderd wachtenden aan de Dreamland in het Oost-Vlaamse Lede. In Aalst, Dendermonde en tal van omliggende gemeenten vieren ze Sint-Maarten, een alternatief kinderfeest voor Sinterklaas dat wel enkele weken vroeger valt: op 11 november.

In Roeselare was het dan weer erg lang aanschuiven voor een winkel met babyspullen.

Ook aan verschillende winkels in Antwerpen en de Antwerpse rand stonden buiten lange wachtrijen van mensen die nog snel inkopen wilden doen, onder meer aan de Bredabaan in Schoten, het A12 Shopping Center in Schelle en in het Wijnegem Shopping Center. Maar de politie - die de situatie monitorde - zou er niet op problematische situaties zijn gestoten. In Antwerpen moest de politie wel tussenbeide komen aan Action in de Stadsfeestzaal aan de Meir. “Dat was op vraag van Action zelf omdat het personeel het moeilijk had om de situatie onder controle te houden, bijvoorbeeld op het vlak van afstandsregels”, aldus de Antwerpse politie.

Onder meer in Kortrijk was het dan weer razend druk in de kapsalons.

Viroloog Marc Van Ranst zegt dat ervoor gewaarschuwd was dat hamsteren of in de rij gaan staan nergens voor nodig is. “Ze hebben nu de meest strenge bewoording van ‘lockdown’ gebruikt met de duidelijke boodschap: ‘Blijf van elkaar weg’. Maar blijkbaar hebben sommigen het toch nog altijd niet begrepen”, aldus Van Ranst.

Volgens de professor zullen we deze ‘files’ wel niet meteen in de cijfers terugzien. “Het is gelukkig mooi weer, en als mensen dan wat afstand van elkaar houden in de rij... Belangrijk is dat de winkels ook binnen de regels blijven handhaven. Dan zal dit niet significant bijdragen tot een stijging van de besmettingscijfers.”

“Maar dit is niet nodig: er zijn alternatieven”, voegt Van Ranst er nog aan toe, verwijzend naar de afhaaldiensten die de gesloten winkels vanaf maandag mogen aanbieden.

“Ooit gaan de winkels weer open, hoor”, aldus ook Geert Molenberghs. Hij roept dan ook op om niet te gaan aanschuiven in wachtrijen voor die winkels: “Doe dat niet! Wees maar zeker dat er in jouw wachtrij mensen staan die besmet zijn, dat kan niet anders.”

