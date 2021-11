Minister Vandenbroucke pleit voor mondmaskerplicht vanaf 9 jaar en strengere controle op huidige maatregelen

Volgens de minister staan we net als Nederland momenteel voor een zeer moeilijke situatie, maar hij denkt niet dat we dezelfde maatregelen moeten nemen als onze noorderburen.

“Ik denk dat we misschien wel voor het moeilijkste moment staan in deze crisis sinds deze regering gevormd is”, zei hij. “We hebben al enorm veel inspanningen gevraagd van de mensen. Ze hebben zich op grote schaal laten vaccineren, maar we raken het virus niet meester. We gaan dus iets moeten doen. Het model in Nederland is tijdelijk heel fors. Maar wat mij vooral bezig houdt, is hoe we dit allemaal samen láng kunnen volhouden.”

9 jaar

Vandenbroucke is duidelijk over wat er moet gebeuren: “Ik ben voor een ingrijpende maatregel op het vlak van mondmaskers”, klinkt het. “Ik vind dat we overal binnen, waar je geen afstand kan houden, het mondmasker moet gebruiken en ik ga voorstellen dat dit gebeurt voor kinderen vanaf 9 jaar.” Kinderen zijn volgens de minister immers ook vaak besmet en ze kunnen ook oudere mensen besmetten.

Hij wil ook voor activiteiten waar gecontroleerd wordt met de coronapas inzetten op de mondmaskers. “Het is echt een en-en-verhaal: coronapas én mondmasker. Dat vind ik heel essentieel.”

Voor het beperken van de sociale contacten in de privésfeer - zoals in Nederland waar je nog maar vier mensen thuis zal mogen ontvangen - is hij niet te vinden. “We gaan dit weekend alle puzzelstukken bij elkaar leggen”, klinkt het. “We hebben maandag een heel belangrijke vergadering van het federale kernkabinet. Daar gaan we knopen moeten doorhakken. Maar ik twijfel eraan of we nu terug moeten naar hele strakke regeltjes voor private contacten. Mensen moeten wel weten dat ze zeer voorzichtig moeten zijn, zeker oudere mensen. Maar ik zou willen dat we nu zeer duidelijke regels hebben rond mondmaskers, ook op evenementen waar de coronapas gevraagd wordt.”

Gecontroleerd

Vandenbroucke vindt ook dat er stevig gecontroleerd moet worden op de huidige maatregelen. “Het gaat dan bijvoorbeeld over de coronapas”, zegt hij. “In fitnesscentra, op café of restaurant en op evenementen moeten burgemeesters er met hun politie op toezien dat de regels gecontroleerd worden.”