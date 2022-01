Minister Vandenbroucke over de coronabarometer: "Hoop is dat we snel naar code oranje kunnen gaan, maar zover zijn we nu nog niet”

Vrijdag besliste het Overlegcomité eindelijk over de lang verwachte coronabarometer . Dat de barometer start met de wijzer in het rood, belet niet dat er versoepelingen op komst zijn. Toch blijft de boodschap volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) “voorzichtig blijven”. Dat zegt hij in gesprek met HLN LIVE.

“We durven in de cultuursector, in de evenementensector, bij sport buiten,... wel wat meer toelaten, omdat we andere maatregelen aanhouden”, verdedigt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) de beslissing om te versoepelen op het moment dat de besmettingen nog steeds sterk stijgen. Dat intussen heel wat mensen een boosterprik kregen, helpt daarbij ook, klinkt het. De minister wijst ook op het belang van ventilatie in binnenruimtes. “Ventilatie, dat is eigenlijk zoals vaccinatie. Als we goed ventileren, kan er heel wat.”

“We moeten vermijden dat de omikrongolf te snel, te massaal wordt. We zijn er voor een stuk in geslaagd die golf te vertragen, maar we zijn nog niet aan de piek. Dus de boodschap blijft: voorzichtig zijn”, aldus de minister, die vrijwillig in quarantaine zit na een hoogrisicocontact.

Wat de situatie in de ziekenhuizen betreft, ziet de minister een verschil tussen enerzijds de nieuwe ziekenhuisopnames, anderzijds het aantal ingenomen bedden op de afdelingen intensieve zorg. “Op intensieve zorg gaat het wijzertje van de barometer eerder richting oranje, wat betreft het aantal nieuwe opnames per dag is dat heel duidelijk rood”, klinkt het. Hij wijst er dan ook op dat de barometer geen automatische piloot is. “Het is als het dashboard van je auto: je kijkt naar je snelheid, het toerental,... Als één wijzertje naar rood wijst, moet je beslissen. Nu hebben wij beslist: we blijven in rood.”

Hoelang zal de coronapas nog ingezet worden? “Het Covid Safe Ticket is er niet voor altijd, maar anderzijds moeten we over een vaccinatiepas beginnen nadenken.”

En wat na kleurcode geel? Belanden we ooit in fase ‘groen’? “De coronabarometer is onze exitstrategie.”

Volledig scherm Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) in gesprek met Daimy Van den Eede. © HLN LIVE