Minister Vandenbroucke: “Opening cafés en restaurants op 1 maart is ondenkbaar”

“Ik zit voor een stuk met hetzelfde gevoel als de experten. Als je meer contacten organiseert, dan betekent dat meer risico. Dat is ook de reden dat we in stapjes gaan”, zei de minister van Volksgezondheid deze ochtend over de persconferentie van gisteren op Radio 1.

Een heropening van de cafés en restaurants op 1 maart is volgens Vandenbroucke niet aan de orde. “Dit is niet het begin van grote versoepelingen, dat is echt te vroeg”, aldus de minister. “Ik begrijp de café- en restaurantuitbaters, het is vreselijk. Maar het slechtste dat je nu kan doen, is die mensen valse hoop bieden. Een opening op 1 maart is volstrekt ondenkbaar”.

Vaccinatie

“We zien de berghut liggen, maar de tocht ernaartoe loopt langs moeilijke paden. Ik twijfel sterk of we in de race tussen het vaccin en de vaccinatie al zo sterk vooruit zullen zijn dat we ergens in de maand maart kunnen versoepelen. Ik vraag daarom geduld”, gaat hij verder.

“We zullen binnen 14 dagen nog niet in staat zijn om te zeggen wanneer de kwetsbare groep gevaccineerd zal zijn. We moeten niet wachten op versoepelingen tot iedereen - zelfs de 18-jarigen - gevaccineerd zijn. Maar we moeten het stap voor stap doen. Het is trouwens niet omdat je aan het vaccineren bent dat je meteen veilig bent”, klonk het nog.

