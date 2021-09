Minister Vandenbroucke: “Mensen die zich niet laten vaccineren, mag je absoluut vrijheden ontzeggen”

Een coronavaccin verplichten voor de totale bevolking is volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) niet haalbaar. Maar iemand die zich niet wil laten vaccineren, mag je wel vrijheden ontzeggen. Dat heeft de minister gezegd in Terzake.

Een vaccinatieverplichting voor de hele bevolking is volgens Vandenbroucke geen mogelijkheid. “Het is een mooi principe, maar wat gaan we doen met mensen die het niet doen? Gaan we die in de gevangenis stoppen? Gaan we die verdoven en het toch inspuiten? Dat kan niet, en is dus niet haalbaar”, luidt het.

Vandenbroucke is het oneens met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez die eerder in Terzake de invoering van een coronapas in Brussel als “een mislukking van het Brusselse coronabeleid” heeft bestempeld. Daarnaast noemde Bouchez het niet-verplichten van de vaccinatie, maar wel een coronapas invoeren “valse vrijheid”. “Je kunt niet zeggen dat mensen de vrije keuze hebben om zich al dan niet te laten vaccineren en als ze dan “de foute” keuze maken toch nog het leven moeilijk maken”, zegt Bouchez. “Als je echt de vrijheid geeft om je te laten vaccineren, dan moet je accepteren dat sommige mensen het niet gaan doen.

Beperkingen

Vandenbroucke zegt dat het wel mogelijk is om “mensen die zich niet laten vaccineren vrijheden te ontzeggen”. “Dat mag je absoluut doen. Als je je niet laat vaccineren, moet je je maar elke dag laten testen als je op café wil gaan. En dat gaat binnenkort veel geld beginnen kosten”, aldus de minsiter.

“Wie zich niet laat vaccineren, mag je beperkingen opleggen ter bescherming van de rest van de bevolking die zich wel laat vaccineren. Ik vind overigens dat men dat in Brussel dringend moet gaan doen, ook in cafés. De voorbije weken en maanden heb ik achter de schermen heel veel werk verzet om dat mogelijk te maken dat men dat nu in Brussel doet. Het is heel belangrijk.”

Coronapas Brussel

Tot slot zegt Vandenbroucke dat het niet eenvoudig is om mensen te overtuigen. “Dat bewees het poliovaccin destijds ook: dat heeft van 1958 tot 1967 geduurd voor ze dat kunnen verplichten hebben. En dat is een vreselijke ziekte, hoor. Ook hier moeten we het blijven proberen”, klinkt het.

De Vooruit-minister vindt ook dat Brussel “dringend” een coronapas moet invoeren. Maar Brussel met de vinger wijzen of grote verwijten maken helpt de zaak ook niet vooruit, meent hij. Zo ligt de vaccinatiegraad in Antwerpen bijvoorbeeld ook een stuk lager dan in de omliggende gemeenten. Dat is volgens Vandenbroucke niet omdat de burgemeester of het stadsbestuur te weinig doen. “We moeten de Antwerpenaren niet beschuldigen, we moeten hen helpen om waar mogelijk een tandje bij te steken”.

