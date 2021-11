Minister Vandenbroucke keert zijn kar over verplichte vaccinatie voor iedereen: nu plots wel op tafel

Vandenbroucke was wel één van de eersten die een verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel naar voren schoof. “Ik vind dat je tegen iemand die in een woonzorgcentrum werkt met kwetsbare mensen of iemand die in een ziekenhuis werkt met patiënten die ook kwetsbaar kunnen zijn, moet kunnen zeggen: ‘Je beroep zorgt ervoor dat je je moet laten vaccineren’”, liet hij meermaals verstaan. Intussen is de verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel ook formeel beslist, maar nog niet uitgevoerd.

Nu pleit de minister voor een vaccinatieverplichting voor iedereen. “Ik ben gewonnen voor een algemene verplichting”, zei hij gisteren in ‘VTM Nieuws’. “Dat gaan we morgen niet meteen hebben, maar voor mij mag dat debat beginnen. Ik ben voorstander.”

“Niet haalbaar”

Daarmee draait Vandenbroucke zijn kar, want in het verleden beklemtoonde hij meermaals dat het coronavaccin niet verplicht zou gemaakt worden voor de algehele bevolking. Zo klonk de minister begin september bij ‘Terzake’ zeer stellig: een algemene vaccinatieverplichting was “geen mogelijkheid” en “niet haalbaar”. “Het is een mooi principe, maar wat gaan we doen met mensen die het niet doen? Gaan we hen in de gevangenis stoppen? Gaan we hen verdoven en het toch inspuiten? Dat kan niet, en is dus niet haalbaar.” Hij beklemtoonde tegelijk dat het wél mogelijk is om “mensen die zich niet laten vaccineren vrijheden te ontzeggen”. “Dat mag je absoluut doen.”

“Ik zou willen dat iedereen gevaccineerd wordt”, zei hij eind september in het programma ‘De Cooke & Verhulst Show’. “De weg om daar te geraken loopt niet over een algemene verplichting”, voegde hij eraan toe. “Ik zou wel dat resultaat willen zien. Dat gebeurt via overtuiging.”

Quote Wat gaan we doen met mensen die zich niet laten vaccineren? Opsluiten? Isoleren? In de praktijk is dat bijzonder moeilijk. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit)

Eenzelfde geluid begin deze maand, bij ‘VTM Nieuws’. “Nee”, antwoordde minister Vandenbroucke formeel op de vraag of er misschien tóch een brede verplichte vaccinatie komt. “Dat klinkt goed, maar is bijzonder moeilijk in de praktijk”, klonk het opnieuw. “We kunnen een wet schrijven waarbij iedereen verplicht wordt. Maar begin daar dan maar eens aan. Wat gaan we doen met mensen die zich niet laten vaccineren? Opsluiten? Isoleren? In de praktijk is dat bijzonder moeilijk, denk ik.” Hij herhaalde ook: “Het allereerste dat ik nu wil doen is iedereen overtuigen om zich te laten vaccineren.”

Uitsluiting

Vandenbroucke stelde gisteren bij ‘VTM Nieuws’ verder dat hij extra maatregelen in het nachtleven wil - als de discotheken al open kunnen blijven met de huidige coronacijfers. Daarbij denkt hij zelf aan een volledige uitsluiting van niet-gevaccineerden: naar een discotheek gaan zou enkel nog toegelaten zijn voor volledig gevaccineerden, eventueel met nog een test als extra bescherming erbovenop.

Vicepremier Petra De Sutter (Groen) vindt alvast dat het dan beter is om de verplichte vaccinatie op tafel te leggen dan ingrepen als deze in te voeren. Dit om maatregelen te vermijden die zorgen voor “een tweedeling van de samenleving”, verklaarde ze maandag in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

Hoe dan ook ligt de maatregel nu écht op tafel. Nadat dit weekend naast Vandenbroucke ook de Waalse minister van Volksgezondheid Christie Morreale (PS) een lans brak voor een verplichte vaccinatie van de hele bevolking, zou het voor het eerst besproken worden op het volgende Overlegcomité tussen de verschillende regeringen. Dat Overlegcomité staat gepland voor woensdag.

