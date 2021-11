Minister Vandenbroucke is voor boycot van horeca te die Covid Safe Ticket niet naleeft: “Als café pas niet ernstig neemt, ga ik weg”

“Als ik in een café kom waar het Covid Safe Ticket niet ernstig genomen wordt, ga ik terug buiten.” Dat zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) deze ochtend op Radio 1. Op de vraag of mensen die zaken dan zouden moeten boycotten, antwoordt Vandenbroucke “absoluut”.

“We zullen echte lockdownmaatregelen kunnen vermijden als we deze maatregelen onverkort overal toepassen en in ons persoonlijke leven supervoorzichtig zijn. Je mag een feest met meer dan 50 mensen organiseren, maar je moet een coronapas vragen en een mondmasker dragen. Ik zou zeggen: gebruik ook een sneltest voor je ernaartoe gaat”, zei Vandenbroucke ook.

“Strengere maatregelen kan ik niet uitsluiten, dat hangt af van hoe de epidemie zich verder ontwikkelt. We hebben nu 17.000 à 18.000 besmettingen per dag, dat is een explosie. Ik vrees dat die trein niet zomaar stopt”, klonk het.

Quote Als ik in een café kom waar de coronapas niet ernstig is, ga ik opnieuw buiten

Daarnaast wil Vandenbroucke ook meer inzetten op handhaving. “Ik vind dat de burgemeesters hun politie ook op pad moeten sturen om te controleren. Als ik in een café kom waar de coronapas niet ernstig is, ga ik opnieuw buiten.”

“Absoluut”, is het duidelijke antwoord van Vandenbrouke op de vraag of mensen die zaak dan mogen boycotten. “Het gaat over veiligheid. Uw gezondheid is ook mijn verantwoordelijkheid. Uw welzijn is ook mijn verantwoordelijkheid. En mijn gezondheid is ook uw verantwoordelijkheid.”

“Het beloofde Rijk der Vrijheid? Ik riep land in zicht, niet dat we morgen met ons bootje aanmeren”, zei Vandenbroucke in het weekendinterview in deze krant. “We kunnen alleen maar eerlijk zijn. De boosterprikken worden uitgerold. Maar ik weet niet of we daarmee de finish halen.”

Verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel

Vandenbroucke maakte zich ook sterk dat de verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel vanaf 1 april er ook effectief komt nu het kernkabinet vrijdagavond een akkoord afklopte. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez strooide via Twitter al snel twijfel, maar de maatregel zal er absoluut komen. “Ach, er zijn altijd mensen die het nog eens extra moeilijk willen maken.” Maar Vandenbroucke is zeker, de maatregel is “plechtig afgeklopt, het staat op papier” en is ondertekend.

“Is er een akkoord? Ik denk dat het veiliger is om te wachten op het partijbureau van de PS maandag om zeker te zijn ? Je weet maar nooit. Zo veel discussies om hetzelfde systeem te behouden”, had Bouchez getweet. Hij verwees zo naar de weerstand van de Franstalige socialisten tegen een verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel. De PS brak al meermaals een land voor een algemene verplichte vaccinatie.

Premier De Croo verduidelijkte in enkele weekendkranten alvast zijn visie op een verplichte vaccinatie voor de hele bevolking. Hij wil hierover een meer wetenschappelijk debat zien. Want uit wetenschappelijke analyses blijkt dat een verplichte vaccinatie een slecht idee is. “Het hele debat daarover is politieke luiheid.”

LEES OOK: