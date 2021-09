Minister Vandenbroucke houdt vast aan mondmaskers: "Niet goed dat die maatregel nu al in vraag wordt gesteld”

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is er geen voorstander van om de mondmaskers nu al op te bergen. Dat heeft hij gezegd in De Ochtend op Radio 1. “Het is niet goed dat die maatregel nu al in vraag wordt gesteld”, klinkt het.

N-VA-voorzitter Bart De Wever pleitte afgelopen weekend bij VTM NIEUWS nog voor het afschaffen van de mondmaskers. “Ik heb het gevoel dat we het achter ons kunnen laten", zei hij. “We kunnen nog wel voorzichtig zijn en hygiënische maatregelen nemen, zoals bij de griep. Iedereen mág ook een mondmasker dragen. Maar dat nog verplichten aan iedereen, moeten we achter ons kunnen laten. We gaan in Vlaanderen naar een record in vaccinatiegraad. We worden nu eigenlijk gegijzeld door coronamaatregelen waar geen draagvlak meer voor is.”

Ook CD&V-voorzitter Joachim Coens en Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert lieten al verstaan dat de coronamaatregelen voor hun part losgelaten mogen worden.

Opschalen

Vandenbroucke ziet het anders. Zeker nu de ziekenhuizen weer opschalen naar fase 1A, omdat er meer zwaar zieke coronapatiënten opgenomen worden. “We zien een vrij sterke stijging van het aantal mensen met Covid-19 dat opgenomen wordt op de diensten intensieve zorg”, bevestigt de minister.

Volledig scherm © Rob Engelaar

De oplossing om ziekenhuizen te ontlasten is volgens hem tweeledig. “We moeten meer mensen vaccineren én zorgen dat het virus minder rondgaat”, zegt hij. “Dat kan onder meer door het dragen van een mondmasker. Het is niet goed dat die maatregel nu al in vraag wordt gesteld. Voorzichtigheid is aangewezen.”

Antwerpen

Hij waarschuwt ook dat het coronavirus dankzij de veel hogere vaccinatiegraad in Vlaanderen niet uitsluitend een probleem geworden is van Brussel. Ook Vlaanderen is nog niet met de voeten van het ijs. “Het is een beetje simpel om het zo voor te stellen. Er is nu ook al een verschil in maatregelen tussen Vlaanderen en Brussel. In Vlaanderen is men al een stuk soepeler, kijk maar naar hoe het is om op café te gaan. We moeten opletten dat we ons in Vlaanderen niet in slaap applaudisseren. In Antwerpen is bijvoorbeeld ook een belangrijk deel van de mensen nog niet gevaccineerd.”

Vandenbroucke vindt ook niet dat patiënten in de steek worden gelaten door meer bedden vrij te houden voor coronapatiënten, hoewel hij erkent dat er een grote achterstand is door uitgestelde zorg en dat die ook leed veroorzaakt. “We zouden patiënten alleen in de steek laten als we niet sterk genoeg optreden tegen het virus”, klinkt het. “De klacht van de ziekenhuizen is terecht, maar er is maar één goede oplossing: voorzichtig blijven, niet aankondigen dat morgen al alles voorbij is, meer vaccineren en nog even doorbijten.”

Verplichte vaccinatie

De minister maakte ook duidelijk dat hij niet gelooft in verplichte vaccinatie. “Dat is een kreet. Ik wil je dat wel eens zien doen.”