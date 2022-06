Minister Vandenbroucke: “Heel veel kans dat er na zomer weer vrij grootschalige vaccinatiecampagne komt”

WEERBE­RICHT. Zonnig en temperatu­ren tot 22 graden, morgen tot wel 26 graden

Vanochtend is er hier en daar kans op wat mist. Overdag blijft het droog met vaak zon, maar soms ook hoge sluierwolken en in de loop van de dag enkele stapelwolken. De maxima liggen tussen 17 à 18 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 21 à 22 graden in het centrum en in Belgisch Lotharingen.

7:31