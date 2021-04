Minister Vandenbroucke heeft nog huiswerk voor EMA: “Grondige analyse nodig over welk vaccin het beste is voor de verschillende leeftijdsgroepen”

“Het vaccin van AstraZeneca is een goed vaccin dat beschermt tegen Covid-19. Het heeft nevenwerkingen zoals elk vaccin”, zegt Vandenbroucke in de Ochtend op Radio 1. “Er is geen twijfel over het feit dat als je de keuze hebt tussen een vaccinatie met AstraZeneca of geen vaccinatie, dat je je dan onmiddellijk moet laten vaccineren met AstraZeneca.”

De minister benadrukt dat wanneer je de keuze hebt tussen meerdere vaccins, dat je dan moet nadenken over aan wie je best welk vaccin geeft. “We hebben daarover advies gekregen van onze eigen Hoge Gezondheidsraad. Het advies was: als je de keuze hebt en het verstoort je campagne niet, gebruik dan AstraZeneca eerder voor de wat oudere mensen en gebruik de andere vaccins voor de eerder wat jongere mensen, want dan zijn ook alle mogelijke risico’s op bijwerkingen het best verdeeld”, aldus Vandenbroucke.

Het EMA blijft er nochtans bij dat de voordelen van vaccinatie nog steeds zwaar opwegen tegen de mogelijke bijwerkingen, en geeft geen leeftijdsadvies. Maar de minister heeft toch nog wat huiswerk voor het EMA. “Eigenlijk zouden wij wel graag hebben dat het EMA een wat grondigere analyse maakt over hoe de risico’s zijn voor de verschillende leeftijdsgroepen. Wij zijn niet zo gelukkig met het feit dat het EMA de analyse niet wat verder heeft doorgetrokken, namelijk wat is de beste keuze tussen de verschillende vaccins voor de verschillende leeftijdsgroepen.”

Het EMA moet ook nog een aantal andere belangrijke vragen beantwoorden, meent Vandenbroucke: “Hoe zit het nu met de tweede prik? Mag je daarvoor een ander vaccin gebruiken? Het EMA moet daar duidelijkheid over brengen.”

Geen impact op campagne

De eerstkomende vier weken heeft de beslissing om AstraZeneca niet meer toe te dienen aan mensen jonger dan 56 jaar, geen enkele invloed op onze campagne, zo maakt de minister zich sterk. “Nu heeft het dus geen belang, want we vaccineren bijna alleen ouderen. De weinige jongeren die worden ingeënt, kunnen we makkelijk Pfizer of Moderna geven, we hebben er daar genoeg van. Binnen vier weken moeten we deze beslissing wel herbekijken. Dit is niet definitief.”

Privileges na vaccinatie

De minister liet zich ook uit over mogelijke privileges voor mensen die gevaccineerd zijn. “Het gaat niet over sneller op restaurant gaan, maar bijvoorbeeld wel over of grootouders hun kleinkinderen mogen zien of over verpleegkundigen die al dan niet een mondmasker moeten dragen bij stervensbegeleiding”, zei Vandenbroucke. De minister laat een breed team samenstellen om het thema te bespreken.

“Die vragen moeten wel pas worden beantwoord als alle ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen gevaccineerd zijn. Dat is het kantelpunt. Dan kan je je wat meer risico veroorloven, net zoals we gedaan hebben in de woonzorgcentra.”

Bekijk ook: Professor Pierre Van Damme over AstraZeneca-vaccin