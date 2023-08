Minister Vandenbroucke geen voorstander van spoedtandartsen: “Jaagt mensen op hoge kosten”

Uitslaande brand vernielt woning in Zoersel: bewoners op tijd in veiligheid

In de Molenheide in Zoersel is donderdagochtend brand uitgebroken in een woning. De uitslaande vuurzee heeft het pand volledig onbewoonbaar gemaakt, hoewel de brandweer er wel in slaagde om de omliggende huizen te vrijwaren. Niemand raakte gewond. De bewoners zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht.