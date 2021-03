Minister Vandenbroucke: “Geen enkele reden om nu te stoppen met AstraZeneca”

België blijft vaccineren met AstraZeneca, zo werd beslist door de taskforce vaccinatie. Eerder vandaag werd bekend dat de toediening van het AstraZeneca-vaccin in verschillende Europese landen tijdelijk wordt stopgezet. De Hoge Gezondheidsraad in ons land blijft echter bij zijn standpunt om de vaccinatiecampagne met het AstraZeneca-vaccin voort te zetten, zo klinkt het in een persmededeling. “Op basis van wat we weten is er geen enkele reden om nu te stoppen”, zo verklaarde minister Frank Vandenbroucke (sp.a) in VTM NIEUWS.

Intussen zijn al verschillende Europese landen uit voorzorg gestopt met het toedienen van het AstraZeneca-vaccin omdat er verschillende gevaccineerden na hun inenting bloedklonters hadden ontwikkeld. Voor zover bekend gebeurde dat echter niet vaker dan in gewone omstandigheden.

In ons land adviseert de Hoge Gezondheidsraad - na een spoedberaad - om de vaccinatiecampagne verder te zetten. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke had zondagavond aangedrongen op een crisisoverleg. Ons land blijft het AstraZeneca-vaccin voorlopig verder toedienen, omdat er geen bewijs is dat er een verhoogd risico is op trombose. Momenteel zijn er twee meldingen in België, maar er zijn geen bewijzen dat er een oorzakelijk verband is.

“Geen reden om campagne te stoppen”

“AstraZeneca beschermt mensen zeer goed tegen het coronavirus”, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke aan VTM NIEUWS. “We zien geen reden om de campagne te stoppen. De veiligheid van het vaccin is ook voor ons belangrijk. We volgen zorgvuldig op. We vragen aan het EMA dat het alle gegevens verzamelt om te onderzoeken of er problemen zijn. We hopen dat we tegen donderdag toch meer gegevens krijgen. Op basis van wat we weten is er geen enkele reden om nu te stoppen.”

“We nemen een groter risico als we de duizenden mensen die zich morgen en de komende dagen willen laten vaccineren het vaccin niet zouden geven. Het vaccin beschermt zeer goed. Oudere mensen sterven vaak aan de ziekte. We gaan ze het vaccin niet onthouden. Dat zou onverantwoord zijn.”

“De opkomst was hoog vandaag in de vaccinatiecentra. Mensen beseffen dat je je beter beschermt tegen het coronavirus. Men moet zich laten vaccineren. We moeten vooruit met die campagne en moeten zorgvuldig toekijken op de veiligheid. We hebben geen gegevens waaruit blijkt dat het onveilig zou zijn om met dit vaccin verder te gaan.”

Nieuw advies

Eerder legde ook vaccinoloog Pierre Van Damme uit dat er geen bewijs is voor een oorzakelijk verband tussen de bloedklonters en het AstraZeneca-vaccin. “Het is een zeer menselijke reactie om het vaccin meteen als grote boosdoener aan te duiden. Als miljoenen mensen op zo’n korte tijd ingeënt worden - zelfs al zou het met een spuitje met zout water zijn - zal een deel ziek worden de dagen of weken die volgen op deze onschuldige handeling. Mensen ontwikkelen nu eenmaal allerlei medische problemen, of ze nu net gevaccineerd zijn of niet.”

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en de Wereldgezondheidsorganisatie benadrukken op dit moment dat er geen enkel oorzakelijk verband werd gevonden tussen de bloedklonters en het vaccin. AstraZeneca zelf stelt op basis van een “voorzichtige analyse” van de beschikbare gegevens dat er “geen bewijs” is dat het coronavaccin het risico op bloedklonters verhoogt.

Donderdag zal het EMA met een nieuw advies komen. Als het EMA op basis van nieuwe onderzoeksresultaten toch een andere stelling zou innemen, dan zal ons land wellicht ook van strategie veranderen.

