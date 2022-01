Minister Vandenbroucke: “Er worden te veel leugens verteld op coronabetogingen”

Minister Vandenbroucke bekritiseert het geweld, de vernielingen en “de leugens die worden verteld” op de vorige coronabetogingen in Brussel. De minister betreurt dat vele betogers “onzin” uitkramen, zoals de bewering dat de coronavaccins “dodelijk” zouden zijn. “Die mensen zeggen dat ze vrij willen zijn”, maar dat is volgens Vandenbroucke niet mogelijk “als de ziekenhuizen volstromen en je niet in staat bent om de gezondheidszorg te organiseren”.

“Veilig versoepelen”

Vandenbroucke gelooft dat de meeste mensen op een veilige manier willen versoepelen. “Dat is ook de reden waarom we nu een stappenplan hebben afgesproken van veilige versoepelingen in de coronabarometer”, klinkt het. Momenteel bevinden we ons in code rood, maar de minister heeft goede hoop dat we naar code oranje zullen kunnen overschakelen - al kan hij daar nog geen concrete datum op plakken. In dat geval mogen er volgens Vandenbroucke “geen al te grote problemen op intensieve zorgen” meer zijn en moet de dagelijkse ziekenhuistoestroom verminderen. “Qua besmettingen zijn we wel een piek aan het naderen”, stelt de minister.