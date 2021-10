Minister Vandenbroucke: "Er komt geen nieuwe lockdown, maar wacht niet op de politiek om opnieuw mondmasker te dragen”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft in VTM NIEUWS benadrukt dat de coronacijfers stijgen en dat er onmiddellijk in actie moet worden geschoten. Premier Alexander De Croo (Open Vld) roept daarom morgen het kernkabinet bijeen om de coronasituatie in ons land te bespreken. Een nieuwe lockdown moeten we niet vrezen, maar Vandenbroucke pleit wel al voor een uitbreiding van het Covid Safe Ticket voor evenementen, en dan vooral voor evenementen die binnen plaatsvinden. “Wie een vaccinatiepas heeft, zal een gemakkelijker leven kunnen leiden.” Hij raadt ook iedereen aan nu al het mondmasker opnieuw te dragen in bepaalde situaties.

Vandenbroucke wil het gebruik van het Covid Safe Ticket uitbreiden. Voor evenementen die binnen plaatsvinden wil hij het CST al vanaf 50 personen invoeren. Momenteel zijn dat er nog 500. “Het is niet onlogisch om voor zulke evenementen de coronapas te vragen”, aldus Vandenbroucke. Voor buitenevenementen denkt Vandenbroucke aan 250 mensen. “Maar dat gaan we morgen bespreken.”

Quote Wie gevacci­neerd is, zal een gemakkelij­ker, veiliger en vrijer leven hebben. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit)

Vandenbroucke benadrukte ook dat er geen nieuwe lockdown zit aan te komen: “Er zit absoluut geen nieuwe lockdown aan te komen. Zonder de vaccins zaten we vandaag in een complete catastrofe, maar gelukkig zijn er al veel mensen gevaccineerd.” Wel wees de minister op het belang van de coronapas: “Ik heb er geen probleem mee dat gevaccineerden zich met de coronapas vrij kunnen bewegen en naar allerlei activiteiten kunnen gaan, waar de niet-gevaccineerden dat enkel zullen kunnen als ze een negatieve test kunnen voorleggen. Die test zullen ze dan ook moeten betalen. Wie gevaccineerd is, zal een gemakkelijker, veiliger en vrijer leven hebben.”

Mondmaskerplicht

Vandenbroucke hamerde nogmaals op het belang van het mondmasker in het dagelijks leven: “Er gaat vandaag erg veel virus rond. We zitten nu elke dag tussen de 6.000 en 7.000 nieuwe besmettingen en dat is heel veel. We moeten dus voorzichtiger worden. We moeten bijvoorbeeld terug het mondmasker beginnen gebruiken. Ik zou zelfs niet wachten op de beslissingen van de politiek. Ik ben vanochtend naar de bakker gegaan met mijn mondmasker op, dat is een zeer gemakkelijke manier om voor wat meer veiligheid te zorgen.”

Vandenbroucke vond het noodzakelijk om mondmaskers te verplichten op het openbaar vervoer en in de winkels, maar hoopte dat dit niet nodig zou zijn in de horeca: “Daar zou vooral gezorgd moeten worden voor enorm goede ventilatie”.

Derde prik?

“We willen mensen in de zorgsector alvast een derde prik aanbieden. Die mensen zijn ondertussen al lang geleden gevaccineerd. Wat de rest van de bevolking betreft moeten we wachten tot we de medische gegevens hebben die aantonen dat een derde prik nodig is. Dat kunnen we vandaag nog niet zeggen. Als de hoge gezondheidsraad concludeert dat een derde prik voor de gehele bevolking nodig is dan gaan we dat onmiddellijk doen. We moeten werken op basis van wetenschap en op basis van feiten”, aldus Vandenbroucke in VTM NIEUWS.

Volledig scherm Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). © VTM NIEUWS