Minister Vandenbroucke blikt in VTM NIEUWS vooruit op Overlegcomité: “Mondmaskers op openbaar vervoer niet meer nodig”

Grote vakbondsac­ties zorgen voor hinder bij De Lijn: Waar is die het grootst? En hoe weet je welke bussen en trams wel rijden?

Met lokale acties in Kortrijk, Leuven en Hasselt, willen de drie vakbonden de regering alvast een schot voor de boeg geven in de koopkrachtdiscussie. De acties zullen tot de nodige hinder leiden bij De Lijn, maar bij de NMBS en MIVB moet alles volgens het boekje rijden. “De hinder zal de hele dag aanhouden en geldt voor heel Vlaanderen”, zegt De Lijn-woordvoerder Karen Van der Sype. Op 20 juni staat ook een nationale vakbondsmanifestatie gepland in Brussel. Daartussen, op 31 mei, houden de openbare diensten nog een actiedag tegen de “algemene malaise” in de sector.

13 mei