Minister Vandenbroucke: “Bezoek mag voortaan wel door woning om naar terras of tuin te gaan”

Goed nieuws voor wie wil afspreken met familie of vrienden, maar geen tuin of terras heeft dat langs buiten bereikbaar is. Voortaan mag je ook door een woning passeren om daar te raken. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) gezegd bij VTM Nieuws.

Het Overlegcomité besloot gisteren om onze ‘buitenbubbel’ te vergroten van vier tot tien personen. Vanaf maandag mag je in je tuin of op je terras dus met zijn tienen verzamelen, zolang je maar respect hebt voor de sociale afstand of een mondmasker draagt als dat niet mogelijk is.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) liet bij de verstrenging van de coronamaatregelen eind november weten dat afspreken in de tuin alleen mocht als je gasten niet door je huis moesten passeren, maar dat gaat nu dus op de schop.

Crisis

Minister Vandenbroucke benadrukt dat de beslissing toen op een zwaar moment in de crisis werd genomen. “Maar we gaan dat niet blijven zeggen. Ook wie in een gesloten bewoning woont, mag dus mensen ontvangen en dat mag ook als ze daarvoor door het huis moeten. Dat gaan we nu dus anders bekijken.”

Vandenbroucke zei ook dat het geen probleem meer was om even naar toilet te gaan bij een bezoek. Ook dat mocht door de beslissing van november niet meer. Tot nu mocht alleen het knuffelcontact het toilet gebruiken.

De minister benadrukte dat het wel niet de bedoeling is om overal feestjes te gaan organiseren op grote schaal. Ook barbecues met vrienden vindt hij “geen goed idee”. “Bij een gezellige barbecue zit je dicht bij elkaar aan tafel en wil je sfeer maken”, klinkt het. “We gaan dat anderzijds ook niet verbieden of beboeten. We gaan meer dan ooit een beroep doen op het gezond verstand van de mensen. Het is een risico, maar de meeste mensen hebben de afgelopen maanden echt hun best gedaan om zich aan de maatregelen te houden.”

Er zijn trouwens heel duidelijke regels om besmetting te voorkomen als je eten aanbiedt. “Zo is er altijd één iemand die uitschept en moet je ook afstand houden bij het eten”, aldus nog de minister.

