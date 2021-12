Minister van Werk Dermagne wil vaccinatie- en quarantaineverlof verlengen

Gevacci­neer­den voorrang geven in ziekenhuis, kan dat eigenlijk wel? Experten Gezond­heids­recht verduide­lij­ken

Wie niet-gevaccineerd is, moet zelf maar opdraaien voor de kosten wanneer hij of zij met Covid gehospitaliseerd wordt. Dat zegt neurochirurg Thierry Lesage van het Aalsterse Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis. Anderen pleiten ervoor om gevaccineerden in een ziekenhuis voorrang te geven op wie een prik weigert. Om maar te zeggen: de druk op niet-gevaccineerden neemt toe. Maar kan dat eigenlijk wel? We staken ons licht op bij specialisten in Gezondheidsrecht en checkten ook wat Unia hiervan vindt.

6:01