Minister van Staat Paula D’Hondt (96) overleden

Paula D’Hondt-Van Opdenbosch werd op 27 augustus 1926 geboren in het Oost-Vlaamse Kerksken. Van opleiding was ze maatschappelijk assistente. Dat beroep oefende ze ook gedurende enkele jaren uit. In 1952 werd ze gemeenteraadslid in Kerksken, waar ze later ook een schepenambt bekleedde. In 1974 werd ze provinciaal senator voor Oost-Vlaanderen en sinds 1981 was ze rechtstreeks verkozen senator.