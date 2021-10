Minister Van Quickenborne wil videoverhoor breder inzetten

Onderzoek heropend na schokkende videobeel­den: “Hij stierf op betonnen celvloer, terwijl niemand naar hem omkeek”

11:29 In de zaak rond de dood van Jim Cooreman (36) is het onderzoek heropend. Exact twee jaar geleden stierf de man in een politiecel van Dendermonde, na een nacht vol tegenstrijdigheden en twijfelachtige beslissingen. Dat blijkt uit onderzoek van ‘VTM Nieuws’ en ‘Het Laatste Nieuws’, die zowel de camerabeelden als het hele gerechtelijk onderzoek konden inkijken. Zo had Jim zelf het noodnummer gebeld met de vraag om een ambulance te sturen, enkel de politie kwam. Toen hij in de boeien lag in de combi, stelde de korpschef zelf voor om hem naar een dokter van wacht te brengen. Maar ook dat gebeurde niet. Een reconstructie van de fatale nacht.