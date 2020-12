Minister Van Quickenborne wil strenger optreden tegen organisatoren lockdownfeestjes: “Als het van mij afhangt enkele duizenden euro’s boete”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) vindt de inzet van drones om te controleren op de naleving van de coronamaatregelen “te verregaand”. Hij gaat daarmee in tegen de oproep van onder anderen West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé. Van Quickenborne zei ook in VTM NIEUWS dat hij veel strenger wil optreden tegen de organisatoren van lockdownfeestjes.

“Onrustwekkend en crimineel”, zo Van Quickenborne over het aantal lockdownfeestjes die dit weekend plaatsvonden. Volgens hem zijn boetes van 750 euro voor organisatoren te laag. Van Quickenborne wil met hogere boetes “afkoopgedrag” vermijden. “Als het van mij afhangt enkele duizenden euro’s om te vermijden dat die feesten nog worden georganiseerd.” De definitie van zo'n lockdownfeest zal wel nog worden verduidelijkt door het College van procureurs-generaal.

“Inzet van drones te verregaand”

Over de plannen van verschillende politiezones om drones in te zetten zei Vincent Van Quickenborne dat er een “opbod bezig is tussen verschillende politiezones. “Drones zijn een bijzonder invasieve methode. Ze maken geen onderscheid. Als politie drones gebruikt, is dat te verregaand. Het is voor de privacy van de mensen een te grote bedreiging.

Van Quickenborne verklaarde ook nog dat de politie niet zomaar mag binnenvallen in een huis zonder voorafgaande toestemming van parket. “Bij een feest in een café of loods mag het wel”, aldus Van Quickenborne nog.

Begin deze week kondigde de Limburgse politiezone CARMA - die de steden Genk en Bree en de gemeenten As, Bocholt, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Oudsbergen en Zutendaal omvat - aan tijdens de feestdagen drones te zullen inzetten om te controleren op de naleving van het vuurwerkverbod en de coronamaatregelen. Ook gouverneur Carl Decaluwé van West-Vlaanderen riep de politiezones in zijn provincie op die in te zetten.

Privacy-experts stelden zich meteen grote vragen bij die manier van controle. “Mensen die gesurveilleerd en op straat aangesproken werden door drones, we vonden dat futuristisch en absoluut niet toelaatbaar. We zijn nu een jaar verder en het is blijkbaar bon ton om met surveillancemateriaal mensen op die manier stelselmatig te gaan controleren en een grote inbreuk te begaan op hun privé-leven”, zei Matthias Dobbelaere-Welvaert.

“Tijd om de puntjes op de i te zetten”

Van Quickenborne zei deze voormiddag in De Zevende Dag op Eén al dat “drones inzetten als algemeen middel om de coronamaatregelen te controleren” “een stap te ver” is, maar toen sprak hij nog niet over een verbod. “Het is tijd om de puntjes op de ‘i’ te zetten en bepaalde burgemeesters en provinciegouverneurs duidelijk te maken: dit is de grens”, zei hij ook nog.