Minister Van Quickenborne reageert nadat vakbonden zijn ontslag eisen: “Waarheid moet blootgelegd worden”

De vakbonden eisen het ontslag van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) in de nasleep van de dodelijke mensaanval op twee agenten donderdagavond in Schaarbeek (Brussel). Het interview dat de minister gisterenavond gaf aan VTM Nieuws, in onderstaande video te bekijken, schoot in het verkeerde keelgat. Van Quickenborne reageert vandaag op de eis van de vakbonden. “De waarheid moet blootgelegd worden”, luidt het.

Minister Van Quickenborne vertelde gisterenavond in de studio van VTM Nieuws dat er een nultolerantie-richtlijn afgekondigd is voor geweld tegen de politie. De vakbonden hebben het gevoel dat het parket het geweld tegen de politie niet ernstig neemt, maar dat is volgens Van Quickenborne onjuist.



“Van zodra er geweld is tegen de politie wordt dat niet meer geseponeerd. Er wordt systematisch vervolgd. Als u het heeft over smaad tegen de politie, dan is dat iets anders. Meestal wordt dat afgehandeld met een minnelijke schikking, maar nu hebben we het over geweld tegen de politie. Het criterium is een dag arbeidsongeschiktheid”, aldus Van Quickenborne bij Radio 1.

KIJK. De vakbonden reageren nog bozer na het interview van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne bij VTM Nieuws:

Yassine Mahi, de 32-jarige man die twee agenten neerstak in Brussel, stond gekend als een ‘potentieel gewelddadige extremist’. Hij heeft zichzelf aangeboden bij het politiekantoor om hulp te vragen. “Als iemand een aanslag wil plegen op de politie, dan komt men niet om hulp vragen op het politiekantoor. Dat was de inschatting van het parket”, verklaart Van Quickenborne opnieuw. De politie is met de man naar het het Brusselse ziekenhuis Saint-Luc gegaan om hem te laten opnemen, waarna Mahi is gaan lopen.

Het ziekenhuis was naar verluidt niet op de hoogte van het gevaar. Van Quickenborne wil hierover geen uitspraken doen. “Wat er nu precies is gezegd, moet het onderzoek uitwijzen. Ik kan hier op dit moment geen commentaar op geven. Alle partijen moeten worden verhoord”, luidt het.

“Geen inschattingsfout”

Volgens het parket is er geen inschattingsfout gebeurd op het moment dat werd beslist om de man naar het ziekenhuis te brengen. “Als je iemand wil arresteren, dan moet je aanwijzingen hebben dat die persoon een misdrijf gaat plegen. De persoon heeft gezegd dat hij haat heeft ontwikkeld tegen de politie, maar dat hij geholpen wou worden. De politie en parket hebben geoordeeld dat het een vraag om hulp was. Als die persoon was opgepakt bij een incident, dan was het een ander geval geweest”, aldus Van Quickenborne.

Volledig scherm Yassine Mahi (32) stak agenten Thomas M. (29) (foto) en Jason P. (23) neer. © RTL Info/Belga

Vakbonden zijn razend

De vakbonden zijn kwaad en eisen het ontslag van de minister. “Het gaat om twee zaken”, aldus Joery Dehaes. “Ten eerste dat de verdachte zich ‘s morgens heeft aangemeld met de vraag om psychologische hulp, maar ook te kennen gaf dat hij politiemensen iets wilde aandoen. Het is dan zeer aanstootgevend om de minister te horen zeggen dat het om niet meer dan een ‘hulpvraag’ ging. Zoiets is geen hulpvraag. Daar wordt heel lichtzinnig over heen gegaan”, reageert ACV Politie.

“Iedereen is geschokt, ook ik als minister van Justitie”, reageert Van Quickenborne vandaag bij Radio 1. “Het is belangrijk dat elke steen wordt omgedraaid en dat de waarheid wordt blootgelegd. Ik zal dat in alle transparantie doen. Ik het gevraagd om een verslag te maken van de gebeurtenissen, zodat de volledige waarheid wordt onthuld.”

Veiligheid

Maandag is er ook een speciale zitting waar minister Van Quickenborne op de rooster gelegd zal worden. “Ik heb daar geen probleem mee. Ik zal de volledige uitleg geven. De man heeft zijn straf uitgezeten. Hij is vrijgekomen in 2019. Ik zal zeggen wat de veiligheidsdiensten al dan niet hebben opgemerkt.”

“Ik strijd elke dag voor de veiligheid van onze samenleving, niet alleen als het gaat over de georganiseerde criminaliteit”, gaat Van Quickenborne verder. “Ik heb er ook voor gezorgd dat er in het nieuwe strafwetboek zwaardere straffen worden ingeschreven voor geweld tegen de politie. Dat komt bovenop de nultolerantie. Het bewijst dat ik bezig ben met de veiligheid van de vele politiemensen, die ik feliciteer voor het harde werk.”