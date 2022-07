Minister Van Quickenborne geeft geen garantie dat terrorist Assadi niet uitgeleverd wordt

N-VA-fractieleider Peter De Roover zette de toon. "De keuze is of ons land een betrouwbare partner is in de strijd tegen terrorisme, of dat we als land chanteerbaar worden." Hij bedoelde daarmee dat "schurkenstaten" aanslagen kunnen plegen en er ongestraft mee wegkomen. Want als de dader wordt gevat, plukt Teheran gewoon een Belg van straat, wordt die opgesloten en weet Iran dat België uiteindelijk wel door de knieën zal gaan, luidde de redenering.