Minister Van Quickenborne fluit Orde der Artsen terug: “Orde was wél op de hoogte over feiten kinderarts”

De West-Vlaamse kinderarts Jan D.V. die nu in de cel zit op verdenking van kinderporno en voyeurisme kreeg in het verleden al voor gelijkaardige feiten opschorting van straf. De Orde was daarvan op de hoogte en was ook bij de huiszoeking aanwezig, maar de Orde kende de details van het onderzoek niet. Dat zegt Michel Deneyer van de Orde.

“Als er papieren dossiers zijn, kan je daar als arts - die erbij staat - het een en ander over weten. Maar als dat elektronische dragers zijn, dan heb je daarover bijna geen informatie”, aldus Deneyer. “Niemand hier weet hoe zwaar de aantijgingen zijn in dit dossier. In de pers wordt dat uitvoerig belicht en min of meer in een richting geduwd. We moeten dat hier in alle sereniteit juridisch afwachten.”