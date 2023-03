Minister Van Peteghem: “Kans is klein dat er in België nieuwe bankencrisis komt”

Waarom 1 gram coke bij ons tien keer minder kost dan in Sau­di-Ara­bië en België zo tot de ‘goedkoop­ste’ landen ter wereld behoort

Ontnuchterende ‘prijslijst’ in een nieuw VN-rapport. Waar Saudi-Arabië het allerduurste land ter wereld is voor cocaïnegebruikers - met een straatprijs van zomaar even 533 dollar (501 euro, red.) voor 1 gram coke - bengelt West-Europa onderaan de lijst. Als we daaruit België filteren, behoort ons land zelfs tot de goedkoopste ter wereld. Hier betalen gebruikers zelfs de helft minder dan in de VS. Hoe laag zijn die prijzen dan? En waardoor valt dit hallucinante verschil te verklaren?