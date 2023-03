Minister Van Peteghem beantwoordt uw vragen over de fiscale hervorming: “We kiezen voor harmonisatie en brengen 6 en 12 procent btw naar 9 procent”

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) was vandaag te gast in de VTM NIEUWS-studio. Hij beantwoordde er de vragen van kijkers. Hieronder kunt u een overzicht vinden van zijn antwoorden.

Waarom wil u de btw op basisproducten verhogen van 6 naar 9 procent. Vlees en vis zijn toch geen luxegoederen?

“We zien dat we wereldkampioen zijn in lasten op arbeid. Er moet 835 euro per jaar minimum bijkomen voor werkende mensen. Daarnaast zien we dat een aantal vermogensinkomens niet worden belast. Op lasten op consumptie bengelen we ergens onderaan de ranking. Het geheel van lasten zou veel meer in balans moeten komen. We hebben gekozen voor een harmonisatie: 6 en 12 procent gaan we naar 9 procent brengen. We zorgen ervoor dat de lasten op een aantal producten - zoals groenten en fruit, tickets op openbaar vervoer, tampons en luiers - naar 0 procent gaan, waardoor we ondersteuning geven. De btw van 6 procent op gas en elektriciteit houden we zo”, aldus Van Peteghem.

Waarom verhoogt u de btw niet op échte luxeartikelen, zoals een zwembad, van 21 naar 22 procent btw?

“Dat is een probleem met onze verlaagde tarieven. Als je bijvoorbeeld een hamburger vraagt bij McDonald’s, dan moet je als je het ter plaatse opeet 12 procent btw betalen. Als je het meeneemt, moet je 6 procent betalen. Dat is niet logisch. We gaan dat duidelijker maken. Echt belangrijke producten gaan naar nul procent btw.”

Ik ben gehandicapt. Ik krijg een uitkering van 950 euro per maand. Hoe moet ik die hogere btw betalen?

“Onze fiscale hervorming focust op de mensen die werken. Daar gaan we een extra stimulans geven. We willen ervoor zorgen dat werken meer gaat lonen. Ik begrijp de situatie, maar we moeten ook eerlijk zijn. Als de prijzen van producten stijgen, dan komt er een systeem van automatische indexering. De uitkeringen evolueren mee. De koopkracht blijft dezelfde. Er zal geen extra netto bijkomen, maar men kan wel dezelfde producten blijven betalen.”

Waarom worden huurinkomsten nog altijd niet belast?

“Wat we nu uitvoeren is een eerste fase. We zouden graag overgaan van het systeem van een kadastraal inkomen naar werkelijke huurinkomsten. Dat is een zeer technische oefening. We kiezen er nu voor om een ambitieus voorstel op tafel te leggen. Dit willen we graag realiseren, maar de werkelijke huurinkomsten moeten een onderdeel zijn van een tweede fase. Ons systeem moet eerlijker, neutraler en moderner zijn. Al die voorstellen - een twintigtal - zorgen ervoor dat we een omslag maken met een duidelijke visie. We willen de lasten op arbeid naar beneden. Bijvoorbeeld, de belastingvermindering voor een butler is vandaag een code op de belastingbrief. Wij kiezen ervoor om zeventig codes op de belastingbrief te schrappen, zodat die duidelijker wordt.”

We moeten renoveren en nu maakt u dat duurder? De btw op renovatie gaat van 6 naar 9 procent.

“Ik mag hopen dat de mensen er langer wonen dan een vijftal jaar. Het is duidelijk. We hebben vandaag een maatregel voor de afbraak en heropbouw. We houden het percentage op het verlaagde tarief. Als we niets zouden beslissen, dan zou de btw opnieuw naar 21 procent gaan.”

De effectenbelasting zou van 0,15 procent naar 0,3 procent gaan? De MR wil dit niet.

“Ik hoop dat we met dit voorstel aan de slag kunnen gaan. Het helpt niet om een veto te stellen. Op het einde van de rit krijgen mensen anders nul euro extra op hun loon. Er ligt een lastenverlaging op tafel, die ervoor moet zorgen dat mensen 835 euro extra per jaar gaan krijgen.”

