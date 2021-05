Minister van Mobiliteit Peeters wil onderzoek naar oorzaken fietsongevallen starten

Groter aantal fietsdoden

Peeters kreeg in het parlement vragen over de meest recente ongevallencijfers van het verkeersinstituut Vias. Die cijfers tonen een verdeeld beeld voor de eerste drie maanden van het jaar. Terwijl het aantal doden op de Belgische wegen algemeen met 22 procent is gedaald, was er in Vlaanderen sprake van een lichte stijging van 44 naar 50 doden. Negen van de tien geregistreerde fietsdoden overleden in Vlaanderen. Zeven van die negen ongevallen vonden plaats aan een kruispunt.