Minister van Mobiliteit Gilkinet eerder voorstander van rijcursussen dan boetes

Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) verkiest rijcursussen boven boetes voor bestuurders met een onaangepast rijgedrag. Dat verklaarde hij zondag in ‘C'est pas tous les jours dimanche’ (RTL-TVi). Hij bevestigde dat de regering de verkeerscontroles wil opvoeren, omdat ons land het met 55 verkeersdoden per miljoen inwoners slechter doet dan het Europese gemiddelde van 51 doden. Gilkinet kondigde ook aan dat hij de trein aantrekkelijker wil maken door het inrichten van familiezones, babbelzones en werkzones.

Gilkinet ging niet in op de aankondiging van zijn collega van Justitie, Vincent Van Quickenborne (Open Vld), dinsdag dat de regering tijdens de legislatuur het rijbewijs met punten zal invoeren. Dat werd overigens in 1990 op voorstel van toenmalig minister van Verkeer Jean-Luc Dehaene goedgekeurd, maar nooit uitgevoerd.

Minister Gilkinet, die zijn beleidsbrief op 24 november zal voorstellen, pleitte zondag voor meer controles. Zonder zich tegen het rijbewijs met punten te verzetten, zei hij eerder te geloven "in rijcursussen dan herhaaldelijke boetes" voor mensen met een onaangepast rijgedrag.



Op vragen over de wenselijkheid van een Brusselse stadstol antwoordde Georges Gilkinet dat hij wil dat Brussel een voorstel doet "waarvoor de de tijd genomen moet worden om die te analyseren". "Ik wil zien of dat mogelijk en evenwichtig is.”

Treinaanbod aantrekkelijker

De Ecolo-minister wil ook het gebruik van de wagen ontmoedigen door het treinaanbod aantrekkelijker en comfortabeler te maken. Familiezones, babbelzones en werkzones in de trein kunnen daarbij helpen, zei Georges Gilkinet zondag. Zo kan iedereen vrij kiezen voor goedkope, milieuvriendelijke en comfortabele alternatieven voor de wagen. "Een groot voordeel van de trein ten opzichte van de wagen, is dat je kan babbelen, werken of even uitrusten. Ik stel voor om verschillende zones in te richten in de trein: familiezones, babbelzones en stillere zones voor wie wil werken.”

Daarnaast wil hij de frequentie verhogen, door elk half uur een trein te laten rijden in elk station en om de tien minuten in het hart van de grote agglomeraties. Andere prioriteiten zijn de toegankelijkheid voor iedereen en aansluitingen met andere transportmodi. De minister zal dit alles bespreken met de NMBS in het kader van het toekomstige beheerscontract, zoals overeengekomen in het regeerakkoord.