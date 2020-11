Minister van Mobiliteit: elk half uur een trein in ieder station

OVERZICHT. Ziekenhuis­op­na­mes blijven dalen: gisteren laagste aantal sinds 19 oktober

13 november Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in ons land blijft dalen en is in de week van 3 tot 9 november met bijna de helft gezakt in vergelijking met een week voordien, tot minder dan 7.000 nieuwe gevallen per dag. Ook het dagelijkse aantal ziekenhuisopnames van patiënten met Covid-19 blijft afnemen. Volgens gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano waren er gisteren 399 opnames, het laagste dagcijfer sinds 19 oktober.