Minister van Klimaat Khattabi: Vlaanderen zadelt België met extra klimaatfactuur op

De Europese Unie wil echter dat België 47 procent minder uitstoot. Volgens minister Khattabi zijn de Vlaamse plannen dus nog niet ambitieus genoeg: “Het is een te kleine stap vooruit”, stelt ze. Ook zou de Vlaamse regering een beetje smokkelen met haar plannen. Zo is de invoering van het verplichten van de verkoop van emissievrije auto's per 2029 eigenlijk een federale maatregel.

Hierdoor wordt het nóg moeilijker om de Europese doelstelling te halen. “De kloof die Vlaanderen laat vallen is onoverbrugbaar voor Brussel en Wallonië, die hebben aangegeven dat ze tot dicht bij de Europese doelstelling gaan. Dat komt omdat zestig procent van de emissies in Vlaanderen zit.”

Naast de schade voor het klimaat, heeft het niet halen van de Europese norm mogelijk ook financiële gevolgen: wie de norm overschrijdt, moet betalen voor de extra uitstoot van CO2, de zogenaamde ‘emissierechten'. “Vlaanderen drijft België de facto naar het betalen van emissierechten”, stelt de minister. Het is maar de vraag of Brussel en Wallonië willen meebetalen aan uitstoot waar ze niet verantwoordelijk voor zijn. “Over die factuur zal de federale overheid moeten onderhandelen met de gewesten", vervolgt Khattabi.

“Evenwichtig pakket”

In Vlaanderen klinkt een ander geluid. Minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) liet donderdag in hetzelfde programma weten dat Vlaanderen zich wel degelijk voldoende inspant. “De Europese Unie vraagt aan België een reductie van 47 procent, maar dat is nog niet afgeklopt. Wij hebben vanuit Vlaanderen gezegd dat we gaan verscherpen (van 35 naar 40 procent, red.). Plezant is dat niet. Maar met deze maatregelen hebben we een evenwichtig pakket.”