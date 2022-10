Minister van Financiën Van Peteghem (CD&V) duwt op rem bij afromen overwinsten van energiebedrijven, Van der Straeten blijft bij voorstel

Op naar het Griekse voorbeeld? Prijspla­fond en overwinst­be­las­ting doen energie­prij­zen spectacu­lair dalen. “Waar wachten we op in België?”

Zijn een prijsbeperking op elektriciteit en een overwinstbelasting alleen mogelijk op Europees niveau? Think again. Griekenland voerde in juli op eigen houtje zo’n crisismaatregel in en roomt overwinsten sindsdien af aan 90 procent. En dat kan ook in België, zegt Europees fiscaal expert Paul Verhaeghe. “Het is me een raadsel waarop we wachten.”

14 september