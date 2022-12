Minister van Energie wil kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 winter langer open houden

Om de bevoorradingszekerheid in ons land ook in de winter van 2025-2026 te garanderen, wil minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) - op basis van een risicoanalyse van Elia en Fluxys - Doel 4 en Tihange 3 ook in die periode laten draaien. Normaal gezien gaan de twee centrales in de zomer van 2025 dicht voor een onderhoudsbeurt. Een andere optie die circuleert, maar die niet de voorkeur van Groen geniet, is het oprekken van de levensduur van de drie oudere centrales Tihange 1, Doel 1 en Doel 2.