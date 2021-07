Minister van Energie: "Formeel Europees groen licht voor CRM in nabije toekomst verwacht"

De Europese Commissie heeft de procedure met het oog op haar eindbeslissing over het CRM-subsidiemechanisme opgestart. Dat laat minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) weten. “Het formele groene licht wordt in de nabije toekomst verwacht”, klinkt het.

Het CRM of het capaciteitsremuneratiemechanisme moet investeerders aantrekken om met behulp van subsidies nieuwe stroomcapaciteit te bouwen. Dat moet ervoor zorgen dat de bevoorradingszekerheid niet in het gedrang komt na de kernuitstap in 2025. Er zouden onder meer twee à drie nieuwe gascentrales nodig zijn.

Een deel van de subsidies wordt al in oktober verdeeld bij een eerste veiling. Maar er loopt nog een onderzoek van de Europese Commissie, om na te gaan of er geen ongeoorloofde staatssteun in het spel is. Zonder het oordeel van Eurocommissaris van Mededinging Margrethe Vestager, kan de veiling niet doorgaan.

Verantwoordelijkheid

De definitieve beslissing is nu wel in zicht, laat het kabinet van minister van Energie Tinne Van der Straeten weten. Dat liet de minister zelf eerder deze week ook al uitschijnen tijdens een interview in Terzake. “Na constructieve besprekingen in de afgelopen maanden tussen de diensten van de Europese Commissie, de minister en haar team heeft de Europese Commissie bevestigd dat de procedure met het oog op de eindbeslissing over het Belgische investeringsmechanisme van start is gegaan”, klinkt het in een persbericht.

De minister heeft ook vertrouwen in de goede afloop. “Het formele groene licht van de Europese Commissie wordt in de nabije toekomst verwacht”, klinkt het. “Dit betekent dat België, na de goedkeuring van de Commissie, in oktober zijn eerste veiling zal kunnen houden.”

Volgens Van der Straeten zit het werk voor de federale regering er nu grotendeels op en is het aan “alle regeringen en overheden in dit land om hun verantwoordelijkheid op te nemen en van de energieswitch een succesverhaal te maken”. “Er liggen veel projecten klaar om ontwikkeld te worden, waaronder projecten rond hernieuwbare energie, vraagbeheer, batterijen, opslag en andere flexibele capaciteit.”

De provincie Vlaams-Brabant heeft onlangs een vergunning voor de bouw van een nieuwe gascentrale in Vilvoorde geweigerd, ondanks voorafgaandelijk positief advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie. Volgens de stroom- en gasproducenten, verenigd in beroepsfederatie Febeg, zijn de vergunningsprocedures te complex en komt de bevoorradingszekerheid zo in het gedrang.