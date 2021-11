Minister Van der Straeten: "Gaat niet over kern- of gascentrales maar over waar we naartoe willen”

Van der Straeten ging op het Energie Platform Vlaanderen, een door Management Productions georganiseerd congres in zaal Horta in Antwerpen, in gesprek met verschillende energieproducenten en -transporteurs. Ze benadrukte er dat het Belgisch energiebeleid “gebaseerd is op feiten en cijfers” en een vertaling is van bestaande internationale afspraken en de Europese Green Deal. “Het doel is duidelijk: klimaatneutraliteit”, aldus Van der Straeten. “De reden ook: dat is de klimaatverandering, waarvan we de voorbije twee zomers de gevolgen al hebben gevoeld in ons land.”