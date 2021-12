Minister Van der Straeten dwingt Engie-Electrabel om miljardenfactuur voor nucleaire opkuis te betalen

Om de ontmanteling van de Belgische kerncentrales en de berging van het nucleair afval te finan­cieren is de komende decennia een bedrag nodig van 41 miljard euro. Daarvoor zal de nucleaire spaarpot Synatom aangesproken worden, een dochterbedrijf waarin Engie Electrabel eind vorig jaar 14 miljard euro nucleaire provisies had opzijgezet om de opkuis te financieren.

Tot 41 miljard euro

"De ontmanteling en berging is de langste, duurste en meest delicate werf die ons land ooit heeft gekend", zegt Van der Straeten. "De werken zullen minstens tot 2135 duren en tot 41 miljard euro kosten. Engie Electrabel is verantwoordelijk voor de uitstaande miljardenfactuur van kernenergie. Dat verankeren we steviger in de wet.”