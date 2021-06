Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) na het vinden van de militair: “Ik ben niet arrogant, maar ik maakte geen fouten”

Brugge Pedofiele babysitter vergrijpt zich aan zeven kinderen en filmt alles: rechter in beroep veroor­deelt hem tot 10 jaar cel

25 juni Het hof van beroep in Gent heeft een 23-jarige Bruggeling veroordeeld tot tien jaar effectieve gevangenisstraf voor verkrachting, aanranding, kinderporno en aanzetten tot ontucht. Tim B. vergreep zich als babysitter aan zeven jonge kinderen en filmde de feiten, die zich in Brugge, Oostkamp en Zuienkerke afspeelden. De straf in beroep is het dubbele van in eerste aanleg.