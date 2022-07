Minister van Buitenlandse Zaken Lahbib onder vuur wegens reis naar de Krim die door Russische organisatie werd betaald

Kersvers minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) heeft een brief geschreven aan haar Oekraïense ambtgenoot Dmitro Koeleba, waarin ze stelt dat de Krim illegaal wordt bezet door Rusland. Volgens VRT NWS ligt Lahbib in Oekraïne onder vuur omdat ze vorig jaar als journaliste via Rusland een bezoek bracht aan het schiereiland.

Lahbib schreef de brief naar aanleiding van Ukrainian Statehood Day, een door president Volodymyr Zelensky uitgeroepen feestdag die vandaag voor het eerst wordt gevierd. De minister grijpt die aangelegenheid naar eigen zeggen aan om de “niet-aflatende solidariteit en de volledige steun aan Oekraïne nogmaals uit te drukken”, net als de “diepe vriendschap die onze twee landen verbindt”.

De boodschap komt er op het moment dat Lahbib volgens VRT NWS onder vuur ligt in Oekraïne. Vlak na haar aanstelling eerder deze maand raakte bekend dat de voormalige RTBF-journaliste vorige zomer naar de Krim was gereisd in het kader van een Russisch cultuurfestival, waarin de dochter van de Russische president Vladimir Poetin een hand heeft. Het schiereiland maakt deel uit van Oekraïne, maar werd in 2014 illegaal door Rusland geannexeerd.

Reis via Rusland

Volgens de VRT reisde Lahbib allicht via Rusland, en wordt dat in Oekraïne gezien als openlijke steun aan Moskou. Bovendien werd de reis betaald door de organisatie van het theaterfestival, bevestigt de RTBF. De situatie zou spanningen tussen Brussel en Kiev veroorzaken, en mogelijk ook voor problemen zorgen wanneer Lahbib naar Oekraïne zou willen afreizen, wat ze naar eigen zeggen wil doen.

De MR-minister verwijst in de brief niet naar die situatie, al benadrukt ze wel dat de Krim, net als de Donbas-regio in het oosten van het land, illegaal door Rusland wordt bezet. “De territoriale integriteit van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen moet volledig worden geëerbiedigd. Deze grenzen omvatten alle gebieden van Oekraïne, waaronder de Krim en de Donbas, die momenteel illegaal worden bezet door de Russische Federatie, rechtstreeks of via marionettenregimes”, schrijft ze.

“Lid van Europese familie”

Lahbib zegt bovendien dat ze hoopt snel de mogelijkheid te krijgen om Kiev te bezoeken, dat ons land Oekraïne ziet als een “lid van de Europese familie” en dat het land blijvend op de volle steun van België kan rekenen. Zelf heeft ze een bijzondere aandacht voor cultuur, zegt ze nog. “Ik hoop dat we een manier kunnen vinden om jullie te ondersteunen in het bewaren van het erfgoed en de grote rijkdom van de Oekraïense cultuur.”

N-VA-fractieleider in de Kamer Peter De Roover stelde zich eerder al vragen bij het bezoek van Lahbib aan de Krim. Binnen de Franstalige oppositie vindt Kamerlid Georges Dallemagne (Les Engagés) dat de minister tekst en uitleg moet geven. Lahbib zelf reageerde nog niet op de situatie. Eerder deze week opende ze wel samen met de Oekraïense zaakgelastigde Natalia Anoshyna in ons land een maquette van het Maidan-plein in Mini-Europa.

Volledig scherm Eerder deze week opende Lahbib samen met de Oekraïense zaakgelastigde Natalia Anoshyna in ons land een maquette van het Maidan-plein in Mini-Europa. © Photo News