Minister van Buitenlandse Zaken Lahbib onder vuur wegens reis naar de Krim als journalist die door Russische organisatie werd betaald

Het Vakantiehuis VIDEO. In dit apparte­ment­je brengt Zuhal Demir haar vakanties door: "Ik kom hier geregeld met Rozanne"

Klein, maar fijn. Zo kan je het vakantiehuis van Vlaams minister Zuhal Demir (42) het best omschrijven. Zij brengt haar vakantie samen met dochtertje Rozanne (4) door in Koksijde, in een appartementje van de ouders van haar beste vriendin. Al van jongs af aan is de zee een geliefde bestemming voor haar. “Al was het vroeger niet evident om op vakantie te gaan”vertelt de minister aan Birgit Van Mol in de HLN Original ‘Het Vakantiehuis’.

5:48