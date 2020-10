Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden nu ook bevoegd voor 'Democratische Vernieuwing'

Overver­moei­de zorgverle­ners nog voor tweede piek uitgeteld

6:11 Er is genoeg materiaal en dus minder angst bij zorgverleners, maar de psychische klachten zijn nu al minstens even groot als in april. Dat blijkt vandaag uit de vierde online enquête van De ZorgSamen, een initiatief van koepelorganisatie Zorgnet-Icuro, waarover De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag berichten.