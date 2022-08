Minister Somers reageert op LGBTQ+-enquête: “Om stil van te worden, maar cijfers verbazen niet”

“Ik ben eraan gewend geraakt, en dat vind ik erg”: Mikael (26) werd (opnieuw) slachtof­fer van homofoob geweld

Een gebroken neus, verwondingen in het gezicht, de ellebogen en de onderrug: Mikael De Geyter (26) herstelt nog volop nadat die* afgelopen donderdag in elkaar geslagen werd in Brussel. Mikael is queer, danser en model, en het is niet de eerste keer dat die te maken kreeg met homofobie. “In het middelbaar duwden pesters hun penis in mijn gezicht: dat zou ik leuk vinden, als homo.”

