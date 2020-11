Minister reageert nadat jonge kapster uit het leven stapt: “In deze corona crisis moeten zelfstandigen nooit aarzelen om hulp te vragen”

In Franstalig België is er beroering ontstaan door de dood van Alysson Jadin (24), die de voorbije weken een van de jongeren was die in de Waalse pers openlijk getuigde over haar lastige traject in tijden van corona. Door de verplichte sluiting van haar kapperszaak zag ze de toekomst somber in. Gisteren is de jonge Luikse uit het leven gestapt. Zelfs minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR) reageerde op de feiten: “In deze coronacrisis moeten zelfstandigen nooit aarzelen om hulp te vragen.”

2020 is een annus horribilis voor kleine zelfstandigen, maar toch ging Alysson er op 3 augustus met volle moed tegenaan. Ze opende haar eigen kapperszaak, helaas botste ze snel op de bikkelharde realiteit. Het coronavirus maakte een flinke opmars, waardoor alle niet-essentiële winkels begin deze maand de deuren moesten sluiten.

Tot overmaat van ramp maakte ze ook geen aanspraak op de steunmaatregelen: haar kapsalon was daarvoor nog niet lang genoeg open. “Als jonge zelfstandige worden we compleet aan ons lot overgelaten. De teleurstelling overheerst op de boosheid”, getuigde ze bij Sudpresse.

25.000 euro

Alysson had met 25.000 euro al haar spaargeld in haar kapsalon gestoken. “Sommigen vonden dat gewaagd, maar als je er niet voor gaat kom je nergens. Dit is mijn passie en ik zie mijn klanten graag. Ik kan nu niet zomaar opgeven, daar ben ik te fier voor.”

“Het is wel zo dat ik niet meer in mijn basisbehoeften kan voorzien. Eten, verwarming, facturen die betaald moeten worden,... Het wordt financieel allemaal heel lastig. Ik moet ‘ethische’ keuzes maken: betaal ik de elektriciteitsfactuur zodat mijn tondeuses blijven werken of vul ik de frigo met eten?”

“Mijn boekhouder gaf me de raad om met de zaak te stoppen, maar dat wil ik niet”, vertelde Alysson twee weken geleden ook al voor de camera van RTL. “Ik wil me gerust te pletter werken, maar ik kan toch niet na amper drie maanden failliet gaan?” Gisteren stapte ze uit het leven. Welke mogelijke andere motieven er hebben gespeeld voor haar keuze is niet duidelijk.

“Zonnetje in huis”

Dat Alysson een grote leegte nalaat, is nu al een zekerheid. Vrienden omschrijven haar als een joviaal iemand en het zonnetje in huis. “Je had je hele leven nog voor je, maar je hebt er anders over beslist. Ik respecteer je beslissing, jammer genoeg zullen we nu nooit meer grapjes kunnen maken”, schreef een klant.

“Deze morgen ben ik voorbij je zaak gewandeld. De lichten waren gedoofd. Ik had moeite om mijn tranen in bedwang te houden, nu laat ik ze de vrije loop. We hebben zo veel fijne momenten beleefd, dit afscheid gaat nog heel lang pijn blijven doen”, besluit een bevriende fotograaf.

Ondertussen heeft ook minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR) ook gereageerd op de feiten. “Ik kan me niet uitspreken over deze zaak omdat ik niet helemaal op de hoogte ben, maar ik wil wel mijn deelneming betuigen aan de familie”, vertelde hij aan de kranten van Sudpresse. “De regering heeft de wil om iedereen te helpen. We beleven een ongeziene crisis. We hebben veel middelen vrijgemaakt om burgers en zelfstandigen te helpen. Sommigen bevinden zich in heel specifieke situaties. Ik begrijp dat er enige schaamte over bestaat, maar in tijden van crisis en wanhoop zijn er nog altijd de sociale diensten. Je moet nooit aarzelen om hulp te vragen.”

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op zelfmoord1813.be.