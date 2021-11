Minister-president Jambon: “Ik voel aan dat er soms probleem is met stijl en communicatie van collega Demir”

Minister-president Jan Jambon (N-VA) bevestigt dat er een vertrouwensprobleem is binnen de Vlaamse regering na de beslissing van zijn partijgenote Zuhal Demir om geen vergunning te geven aan de gascentrale in Vilvoorde. Dat heeft hij gezegd in De ochtend op Radio 1. Jambon erkende ook dat sommigen een probleem hebben met de stijl en de communicatie van minister Demir.

Demir kwam vorige week in het oog van de storm terecht met haar beslissing en kreeg vooral de wind van voren vanuit de federale regering. De kernuitstap in 2025 die in het federale regeerakkoord staat, komt er immers door in gevaar. De gascentrale is in dat plan namelijk nodig voor de bevoorradingszekerheid.

Bekijk ook: Demir weigert vergunning gascentrale in Vilvoorde (Gesprek HLN LIVE 9/11/2021)

Open Vld en CD&V zitten zowel in de Vlaamse als de federale regering - in tegenstellingen tot Demir (N-VA) - en worden nu in een vervelende situatie gemanoeuvreerd. CD&V-voorzitter Joachim Coens sprak vorige week op Twitter over “plaatsvervangende schaamte” voor het geruzie in het belangrijke dossier.

Werk

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert had het gisteren over “een probleem van vertrouwen ... als een minister op 29 oktober zo’n belangrijke beslissing neemt zonder de collega’s van CD&V en Open Vld of zelfs eigen ministers van N-VA in te lichten. Ik denk dat Jan Jambon wel wat werk zal hebben met het herstellen van het vertrouwen.”

Volledig scherm Egbert Lachaert. © Florian Van Eenoo Photo News

Jambon erkent nu dat er een vertrouwensprobleem is. “Niemand stelt de beslissing die collega Demir genomen heeft of de inhoud van het dossier in vraag”, zei hij vanmorgen. “Wat ik wel aanvoel, is dat er soms een probleem is met de stijl en de communicatie van bijvoorbeeld collega Demir.”

Volgens Jambon is de kwestie uitgebreid besproken op de ministerraad vrijdag. “Het is nu mijn taak, en ik neem die ook op, om dat vertrouwen te herstellen”, zegt hij.

“Zeer blij”

Lachaert gaf in De Zevende Dag op één vanmorgen aan dat hij “zeer blij” is met het signaal van Jambon. “De beslissing rond de gascentrales is die van Zuhal Demir alleen. Zij is de beroepsinstantie. Maar de communicatie, hoe dit tien dagen in de schuif is blijven liggen als je aan het onderhandelen bent binnen de Vlaamse regering over een klimaatplan, het is geen detail om dat niet te zeggen.”

“Dit kan zich niet blijven herhalen”, vervolgde Lachaert. “Het is een collegiale regering, dan moet je ook met elkaar spreken als je een bepaalde richting uit gaat in cruciale dossiers.”

Volledig scherm Joachim Coens. © vincent duterne/photo news

Coens pleit dan weer voor een overlegcomité rond energie tussen de verschillende regeringen, die op weg naar een hernieuwbare energie “energiezekerheid aan een betaalbare prijs” kan garanderen.

Scheidsrechter

Volgens Lachaert moeten we via een staatshervorming naar een structuur waar iemand uiteindelijk de scheidsrechter speelt. “Op een bepaald moment moet je iets op een overlegcomité kunnen brengen en is er een scheidsrechter nodig. Vandaag kan de federale overheid de scheidsrechter niet spelen.”

Volledig scherm Minister-president Jan Jambon (N-VA). © BELGA