Minister-president Franse gemeenschap wijst op verantwoordelijkheid Vlaanderen voor vierde coronagolf

Tijdens een debat in het bevoegde parlement over de aanscherping van de gezondheidsmaatregelen na het laatste overlegcomité, hekelde Pierre-Yves Jeholet met klem de keuze die aan het einde van de zomer in Vlaanderen werd gemaakt om de essentiële gezondheidsmaatregelen op te heffen.

In het noorden van het land "wilde men wel eens met de spierballen rollen omdat men 'wereldkampioen vaccinatie' was", aldus Jeholet. "Dat we ons vandaag in deze situatie bevinden, is misschien omdat we het mondmasker niet meer hebben gedragen en dat we lak hadden aan de regels. Dat is de realiteit vandaag!", aldus de liberaal, die onthaald werd met applaus.