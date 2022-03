Minister Peeters wil geen controleproef voor autobestuurders na 10 jaar

Sectorfederatie GOCA Vlaanderen wil elke tien jaar nagaan of bestuurders de wegcode nog kennen en nog alert genoeg zijn in het verkeer. Minister Peeters is echter geen voorstander daarvan. “Uiteraard vind ik dit vanuit het oogpunt verkeersveiligheid belangrijk. Vandaar dat we elke autobestuurder hierbij willen helpen door onder meer mijnrijbewijsb.be ter beschikking te stellen. Daarenboven zijn er ook heel wat privé-initiatieven die autobestuurders kunnen helpen hun kennis op te frissen”, zei ze daarover in de commissie.

De minister wijst er ook op dat disproportioneel veel beginnende bestuurders betrokken zijn bij ongevallen. Daarom richten we ons nu in eerste instantie op deze groep, zegt ze. “Na een paar maanden rijden, durven beginnende bestuurders hun rijkunsten te overschatten en risico’s in het verkeer te onderschatten. Bij 1 op de 5 ongevallen is dan ook een beginnende bestuurder betrokken. Met het terugkommoment willen we het aantal ongevallen bij beginnende bestuurders naar beneden halen. Dit is een praktijkgerichte en actieve opleiding van 4 uur die je 6 tot 9 maanden na het behalen van je definitief rijbewijs verplicht moet volgen.”