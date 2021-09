Minister Peeters wil betere voorbereiding op extreme regenval

Angelo (21), de jongen met de zwemband die door het water werd opgeslokt: “Het maakte me zo kwaad dat mensen hem idioot noemden”

7 september Hij woonde pal onder de zwellende stuwdam. Angelo Heuer (21) uit Eupen, in de Oostkantons. Het allereerste dodelijke slachtoffer van wie het land melding kreeg in de verbijsterende berichten over de watersnood die elkaar vanaf dan snel opvolgden, en het enige in het stadje. Hij was de jongen met de zwemband die door het voortrazende water werd opgeslokt. “Mijn zoon hield van avontuur. Maar hij was zeer intelligent. Hij was voorzichtig”, zegt Gérard Heuer, een vader die al een tweede kind verloor.