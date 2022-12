Minister Peeters: “Voor meer dan helft van gevaarlijke verkeerspunten is oplossing in zicht”

In totaal zijn er al 122 van de 300 punten op de lijst aangepakt. Van de overige 178 is er al voor 96 punten een oplossing in zicht. Dat betekent concreet dat de werken in uitvoering zijn, dat de uitvoering gepland staat of dat de uitvoering in voorbereiding is. Maar minister Peeters wil naar eigen zeggen niet alleen ‘reactief’ ingrijpen. “Ik wil niet pas handelen als er een ongeval gebeurd is, ik wil voorkomen dat er een ongeval gebeurt”, klinkt het.