Minister Peeters verdedigt tariefaanpassing De Lijn: “Veel lager tarief dan in andere landen”

Politie valt binnen op tientallen plaatsen in grote operatie tegen Albanese maffia: 30 personen aangehou­den. Bekijk hier de beelden

De federale gerechtelijk politie van Brussel heeft dinsdagochtend op verschillende plaatsen in ons land huiszoekingen uitgevoerd in het kader van een internationale operatie. Hun doelwit: de Albanese maffia en hun internationale drugs- en wapenhandel. Er werden bij de huiszoekingen in ons land 30 personen opgepakt. Dat meldt het federale parket. In 7 andere Europese landen vonden dinsdag ook meer dan 100 huiszoekingen plaats.

15 februari